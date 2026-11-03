Буданов розповів, з чого почалися події у Петропавлівській Борщагівці

Очільник Офісу президента Кирило Буданов заявив, що жінку, яка приїхала на автомобілі швидкої допомоги до будинку у Петропавлівській Борщагівці, затримали. За його словами, щонайменше за три доби до подій вона разом із водієм проводила розвідку об’єкта.

Про це Буданов заявив в інтерв’ю, повідомляє ТСН.

За словами Буданова, коли він прибув на місце близько 21:00, ситуація вже була малоконтрольованою: біля будівлі зібралися близько 500 людей, були пошкоджені три автомобілі.

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Він зазначив, що будівлі такого типу можуть використовуватися для тимчасового розміщення особового складу, складів та інших потреб військових частин через нестачу постійних пунктів дислокації.

Водночас Буданов наголосив, що юридичну оцінку тому, що відбувалося у приміщенні, мають дати Генеральна прокуратура, ДБР, Національна поліція та СБУ. Також має відбутися внутрішнє розслідування у Національній гвардії.

За словами Буданова, серед людей у будівлі був неповнолітній, якому надали допомогу. Згодом його забрала сестра.

Окремо очільник Офісу президента заявив, що під час подій були ознаки свідомої провокації.

“Одна особа, надівши для чогось форму медичного персоналу і придбавши перед цим автомобіль медичної допомоги, зі своїм водієм за мінімум три доби до цього провела, скажімо так, розвідку цього об’єкта”, — заявив Буданов.

За його словами, у телефоні цієї жінки нібито виявили відповідні матеріали, фотографії та переписку з Telegram-каналами, які згодом почали масово поширювати інформацію про події.

Буданов наголосив, що поки не встановлено, з якою саме метою це робилося — з особистих мотивів, заради заробітку чи з іншою метою. Водночас він зазначив, що ці обставини мають встановити компетентні органи.

На пряме запитання, чи затримана ця жінка, Буданов відповів: “Так, вона затримана”.

Він також наголосив, що ситуацію не можна пояснювати лише діями можливих провокаторів, оскільки вона показала високий рівень напруження у суспільстві та наявність проблем, які потребують вирішення.

Буданов додав, що самоуправство неприпустиме як з боку цивільних, так і з боку військових.

Раніше “Головне в Україні” повідомляло, що жінку, яка першою повідомила про нібито утримання військовослужбовців у будівлі в Петропавлівській Борщагівці, внесли до бази “Миротворець”.

Йшлося про жінку, яка приїхала до будинку на автомобілі швидкої допомоги та заявила про можливі порушення щодо військових. Згодом саме навколо цієї заяви почали поширюватися повідомлення про події у будівлі.

Скандал із НГУ у Петропавлівській Борщагівці: що відомо

Нагадаємо, 2 листопада у Петропавлівській Борщагівці Київської області сталися сутички біля будівлі, яку використовували для тимчасового розміщення військовослужбовців Нацгвардії. Конфлікт розпочався після поширення повідомлень про нібито незаконне утримання військових. Біля будівлі зібрався натовп, під час сутичок пролунали постріли, було пошкоджено службові автомобілі поліції.

3 листопада ДБР відкрило кримінальне провадження за статтею про перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень. Слідчі перевіряють умови перебування військовослужбовців у будівлі, повідомлення про можливе застосування до них примусу та законність дій усіх учасників конфлікту.

3 листопада керівник Офісу президента Кирило Буданов заявив, що сутички у Петропавлівській Борщагівці відбулися не без стороннього впливу. За його словами, конкретних осіб та ініціаторів подій встановлять і покарають, а відповідні висновки зроблять і всередині силових структур.