Зеленський пояснив, чому Україна відновила удари по російських НПЗ попри прохання Трампа

Україна відновила удари по російських нафтопереробних заводах після того, як Росія продовжила атакувати українську енергосистему. Київ погодився на прохання президента США Дональда Трампа утриматися від таких ударів за умови, що Москва також припинить атаки на енергетику України.

Про це Володимир Зеленський розповів в інтерв’ю PBS NewsHour.

Президент повідомив, що під час розмови з Трампом погодився не атакувати російські нафтопереробні заводи, але висунув умову щодо припинення ударів по українській енергетичній інфраструктурі.

Реклама

Реклама

“Я сказав: добре, ми не будемо, якщо Росія не атакуватиме нашу енергетичну систему. Але Росія зробила це кілька разів. І це були жахливі атаки, масовані атаки, дуже важкі для наших людей. У нас були величезні проблеми з електроенергією. І саме тому ми відповіли”, — заявив Зеленський.

За його словами, Україна завдає ударів по об’єктах, які є найбільш чутливими для Росії, зокрема нафтопереробних заводах, нафтовій, газовій та іншій енергетичній інфраструктурі.

Українська сторона просила Трампа зателефонувати Путіну та запропонувати підтримати енергетичне перемир’я. Зеленський зазначив, що публічно заявляв про готовність України не атакувати російські НПЗ, сподіваючись на аналогічні дії Москви. Однак російські війська продовжували удари по українській енергосистемі.

“Але, як ми зрозуміли, росіяни затягували. Я сказав це публічно: ми не атакуватимемо їхні нафтопереробні заводи. Я сподівався, що вони зрештою хоча б підтримають домовленість не атакувати нашу енергетичну систему. Але вони атакували. Усі ці дні вони нас атакували. І наприкінці цих чотирьох днів ми відповіли”, — сказав Зеленський.