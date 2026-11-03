У США стартують вибори до Конгресу: Трамп назвав умову, за якої визнає результати

3 листопада у США розпочинається голосування на проміжних виборах до Конгресу, які визначать, чи збережуть республіканці контроль над обома палатами. Президент Дональд Трамп напередодні поставив під сумнів безумовне визнання результатів виборів, заявивши, що погодиться з ними лише в разі чесного голосування.

Про це повідомляє Associated Press.

Мільйони американців уже проголосували достроково. Очікується, що їх кількість перевищить показник проміжних виборів 2022 року.

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Попри неодноразові заяви президента Дональда Трампа про можливі фальсифікації, голосування до основного дня виборів відбувалося з відносно невеликою кількістю проблем.

Перші виборчі дільниці у США відкриваються о 6:00 за місцевим часом. У Коннектикуті, Мені, Нью-Джерсі, Нью-Йорку та Вірджинії голосування розпочнеться о 13:00 за Києвом, а в Індіані, Кентуккі, Луїзіані та Міссурі — залежно від часового поясу, о 13:00 або 14:00.

Спроби Трампа вплинути на вибори: як відреагували суди

Протягом останніх місяців адміністрація Трампа намагалася посилити федеральний вплив на виборчі процедури, які переважно перебувають у компетенції штатів.

Міністерства юстиції та внутрішньої безпеки США проводили масштабні перевірки щодо можливого голосування людей без американського громадянства. Під час однієї з операцій у Каліфорнії затримали понад два десятки осіб.

Міністерство юстиції також планувало найбільшу в історії програму спостереження за виборчими дільницями. Водночас демократи та пов’язані з ними організації організували ще масштабніші заходи спостереження.

Побоювання щодо можливого втручання федеральної влади спричинили низку судових суперечок. Зокрема, адміністрація Трампа намагалася домогтися блокування затвердження результатів виборів до Сенату на Алясці в разі перемоги демократів.

Однак напередодні голосування більшість юридичних ініціатив адміністрації були заблоковані судами.

У понеділок, 2 листопада, Верховний суд США відхилив вимогу адміністрації Трампа тимчасово відкласти підрахунок тисяч бюлетенів у Каліфорнії в межах перевірки голосів можливих виборців без громадянства. Раніше Верховний суд також відхилив спробу президента обмежити голосування поштою через зміни в роботі поштової служби.

Що може ускладнити голосування

У частині південно-західних штатів на доступність виборчих дільниць можуть вплинути сильні дощі та раптові повені, які пройшли вихідними. Йдеться про окремі райони Колорадо, Аризони та Нью-Мексико.

Крім того, організатори виборів закликають громадян, які ще не надіслали бюлетені для заочного голосування, скористатися спеціальними скриньками або особисто передати їх на виборчі дільниці.

Такі рекомендації пов’язані з побоюваннями, що зміни в роботі Поштової служби США можуть спричинити затримки з проставленням поштових штемпелів. Під час цьогорічних праймеріз у Каліфорнії, Орегоні та Вашингтоні через несвоєчасне надходження бюлетенів або штемпелів не врахували десятки тисяч голосів.

Чи визнає Трамп результати виборів

За інформацією AP, Дональд Трамп неодноразово ставив під сумнів чесність майбутнього голосування та можливість визнання його результатів.

За тиждень до виборів журналіст запитав президента, чи погодиться він із підсумками голосування.

“Погоджуся, якщо вони будуть чесними”, — відповів Трамп.

Вибори визначать, чи збережуть республіканці контроль над Конгресом США.