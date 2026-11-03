У США розпочинаються вибори до Конгресу: що стоїть на кону для Трампа

3 листопада у США проходять проміжні вибори до Конгресу, за результатами яких визначиться контроль над Палатою представників і Сенатом. Американці обирають усіх 435 членів Палати представників та 35 зі 100 сенаторів.

Про це пише Reuters.

Результати опитувань і прогнози незалежних аналітиків свідчать про перевагу демократів у боротьбі за Палату представників. Водночас результат виборів до Сенату залишається невизначеним.

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Нині республіканці контролюють обидві палати Конгресу. У Сенаті вони мають 53 місця проти 47 у демократів та незалежних сенаторів, які входять до їхньої фракції. У Палаті представників 219 законодавців належать до республіканської фракції, ще два місця залишаються вакантними.

Для здобуття більшості демократам необхідно отримати щонайменше три додаткові місця в Палаті представників і чотири — в Сенаті.

Головним питанням кампанії стала політика президента Дональда Трампа. За даними Reuters, виборців найбільше непокоять вартість життя, війна з Іраном і зростання цін на пальне.

Сам Трамп із початку жовтня провів понад два десятки передвиборчих мітингів, переважно у штатах, де впевнено переміг на президентських виборах 2024 року.

Перемога демократів хоча б в одній із палат може ускладнити ухвалення законодавчих ініціатив адміністрації Трампа та відкрити шлях до парламентських розслідувань її діяльності. Контроль над Сенатом також дозволив би демократам блокувати президентські кадрові призначення.

Коли стануть відомі результати виборів у США

За інформацією Associated Press, визначити, яка партія контролюватиме Конгрес, можуть не відразу після завершення голосування.

Для більшості в Палаті представників необхідно отримати 218 місць. У Сенаті демократам потрібно 51 місце, тоді як республіканцям достатньо 50, оскільки за рівного розподілу голосів вирішальний голос має віцепрезидент Джей Ді Венс.

Підрахунок може затягнутися через особливості виборчих процедур. Зокрема, у Каліфорнії обробка поштових бюлетенів нерідко триває кілька днів, а в Алясці та Мені застосовують рейтингове голосування з можливим перерозподілом голосів.

Під час проміжних виборів 2022 року Associated Press визначила контроль над Сенатом через чотири дні після голосування, а над Палатою представників — через вісім.

Окрім Конгресу, 3 листопада американці обирають губернаторів у 36 штатах, представників місцевих законодавчих органів і голосують на низці референдумів.