Сутички, постріли та пошкоджені поліцейські авто: ДБР розслідує події у Петропавлівській Борщагівці

3 листопада ДБР відкрило кримінального провадження за фактом сутичок, які сталися напередодні у Петропавлівській Борщагівці Київської області. Слідчі перевірять умови утримання військовослужбовців Нацгвардії, повідомлення про можливе застосування до них примусу та законність дій усіх учасників конфлікту.

Про це повідомили в Державному бюро розслідувань.

Кримінальне провадження відкрито за ч. 5 ст. 426-1 Кримінального кодексу України — перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень.

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За інформацією ДБР, події 2 листопада розгорталися біля приватного будинку, який використовували для тимчасового розміщення військовослужбовців Національної гвардії, повернутих після самовільного залишення військової частини.

Після поширення в соціальних мережах повідомлень про нібито незаконне утримання військових біля будинку зібралися громадяни. Конфлікт переріс у сутички, під час яких пролунали постріли та було пошкоджено службові автомобілі поліції.

Працівники ДБР виїхали на місце події та працювали спільно з представниками прокуратури, Національної поліції й Офісу військового омбудсмана за сприяння Нацгвардії.

У межах розслідування слідчі встановлюватимуть обставини перебування військовослужбовців у будинку, перевірятимуть повідомлення про можливий примус щодо них, а також причини та перебіг конфлікту.

“ДБР звертає увагу, що навколо події поширюється багато повідомлень із різними, подекуди суперечливими версіями того, що сталося. Частина цих тверджень наразі не має належного підтвердження. Саме тому важливо ретельно перевірити всі обставини, встановити послідовність подій та відокремити достовірну інформацію від припущень і неперевірених повідомлень”, — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 2 листопада у Петропавлівській Борщагівці Київської області сталися сутички біля будівлі, яку використовував підрозділ Національної гвардії. Конфлікт розпочався після поширення в соцмережах повідомлень про нібито незаконне утримання близько 40 людей, частина з яких потребувала медичної допомоги.

Біля будівлі зібрався натовп, люди намагалися потрапити всередину. Під час сутичок застосовували сльозогінний газ, у вікна кидали цеглу, а згодом присутні намагалися заблокувати та перекинути автобус із військовослужбовцями.

Поліція спростувала повідомлення про незаконне утримання людей та загибель чоловіка. Командування Нацгвардії пояснило, що у приміщенні перебували мобілізовані військовослужбовці, які очікували розподілу, та військові, повернуті після самовільного залишення частини. Четверо військовослужбовців мали травми, їх направили до лікарні на обстеження.

На місце прибули командувач НГУ Олександр Півненко, керівник Офісу президента Кирило Буданов та представники Офісу військового омбудсмана. Було розпочато службове розслідування, зокрема щодо умов перебування військових та можливого застосування до них насильства.