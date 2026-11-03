Українські дрони атакували один із найбільших НПЗ Росії у Ярославлі: на місці масштабна пожежа, є поранені

У ніч на 3 листопада безпілотники атакували нафтопереробний завод “Славнефть-ЯНОС” у російському Ярославлі. На підприємстві виникла масштабна пожежа, пошкоджено інфраструктуру, двоє працівників дістали поранення.

Про це повідомляють Telegram-канали Astra та Exilenova+.

Перші повідомлення про пожежу на Ярославському НПЗ на тлі ракетної та безпілотної атаки з’явилися близько четвертої години ранку. На території підприємства зафіксовано п’ять великих і два менші осередки пожежі.

Реклама

Реклама

Губернатор Ярославської області Михайло Євраєв підтвердив пошкодження інфраструктури нафтопереробного заводу внаслідок атаки українських безпілотників. За його словами, спеціальні служби ліквідовують пожежу. Двоє працівників підприємства дістали осколкові поранення, їх госпіталізували.

Під час атаки в Ярославській області оголошували безпілотну та ракетну небезпеку. Також обмежували рух транспорту з Ярославля в напрямку Москви.

Завод “Славнефть-ЯНОС” належить до найбільших нафтопереробних підприємств Росії. Його потужність становить близько 15 млн тонн нафти на рік. Підприємство входить до структури “Славнефти”, яку спільно контролюють “Роснефть” і “Газпром нефть”.

Міністерство оборони РФ заявило, що протягом ночі російська протиповітряна оборона нібито знищила 856 українських безпілотників над низкою регіонів Росії, окупованим Кримом та акваторією Чорного моря.