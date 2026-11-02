У Петропавлівській Борщагівці всіх військових вивезли з будівлі: почалася перевірка

У Петропавлівській Борщагівці на Київщині вжили заходів для вивезення людей із будівлі, біля якої раніше зібралися місцеві жителі. У Нацгвардії повідомили, що натовп громадян уже розходиться, а всім, хто цього потребуватиме, нададуть необхідну допомогу.

Про це повідомила Національна гвардія України.

Раніше в Офісі військового омбудсмана заявили, що всі військовослужбовці перебувають у безпеці, а тим, хто потребує медичної допомоги, її надають.

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Офіс військового омбудсмана працює на місці разом із командуванням Національної гвардії. Призначена перевірка, під час якої мають встановити всі обставини подій та з’ясувати, чи були допущені порушення.

Також очікується участь правоохоронних органів та Служби безпеки України. Крім того, має бути призначене службове розслідування для надання незалежної правової оцінки ситуації.

У Нацгвардії зазначили, що якщо порушення будуть встановлені, винні відповідатимуть за законом.

Деяким родичам військовослужбовців та представникам громадськості вже дозволили зайти до приміщення і поспілкуватися з людьми, які там перебували.

Станом на останнє повідомлення додаткових звернень по медичну допомогу не надходило. Інформацію про стан постраждалих і перебіг перевірки обіцяють оприлюднювати надалі.

Раніше “Головне в Україні” повідомляло, що у будівлі в Петропавлівській Борщагівці перебували військовослужбовці Національної гвардії, яких повернули до підрозділів після самовільного залишення частини.

Командувач Нацгвардії Олександр Півненко тоді повідомив, що чотирьох військовослужбовців, які потребували медичної допомоги, госпіталізували, а інформацію про можливе неналежне ставлення до них пообіцяли перевірити.