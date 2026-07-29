Бійці Lasar’s Group показали знищення російського розвіддрона на рекордній висоті 6,4 км

Нацгвардійці підрозділу ударних БпЛА Lasar’s Group знищили російський розвідувальний безпілотник Zala на висоті 6400 метрів. Це стало одним із рекордів за висотою успішного перехоплення.
Про це повідомив командувач НГУ Олександр Півненко.
Екіпаж перехоплювачів виявив на півдні України російський Zala Z-20, призначений для ведення розвідки та виявлення цілей на відстані понад 100 кілометрів.
“Проте це не завадило нашому екіпажу виконати свою роботу. Пілот наздогнав ціль і успішно знищив її”, — йдеться в повідомленні.