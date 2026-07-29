Бійці Lasar’s Group показали знищення російського розвіддрона на рекордній висоті 6,4 км

Близько 100 чоловіків могли уникнути мобілізації через фіктивні діагнози у Харкові

“Проте це не завадило нашому екіпажу виконати свою роботу. Пілот наздогнав ціль і успішно знищив її”, — йдеться в повідомленні.

Екіпаж перехоплювачів виявив на півдні України російський Zala Z-20, призначений для ведення розвідки та виявлення цілей на відстані понад 100 кілометрів.

Нацгвардійці підрозділу ударних БпЛА Lasar’s Group знищили російський розвідувальний безпілотник Zala на висоті 6400 метрів. Це стало одним із рекордів за висотою успішного перехоплення.