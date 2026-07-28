Зеленський у Вашингтоні зустрівся з виробником ракет для Patriot, HIMARS і ATACMS

Президент України Володимир Зеленський у Вашингтоні зустрівся з командою американської оборонної компанії Lockheed Martin. Сторони обговорили спільне виробництво, обмін технологіями та розширення співпраці у сфері систем Patriot й інших озброєнь.

Про це повідомив Офіс президента.

Зеленський подякував представникам компанії за підтримку України та надану допомогу. Під час зустрічі сторони зосередилися на можливостях подальшого розвитку співпраці.

Реклама

Реклама

Спільне виробництво та обмін технологіями

Однією з головних тем стало спільне виробництво оборонної продукції та передача технологій.

Президент наголосив, що Україна також має досвід і технологічні напрацювання, якими може поділитися з партнерами, що допомагають захищати життя українців.

За повідомленням Офісу президента, команди вже працюють над конкретними рішеннями, які мають дозволити якнайшвидше перейти до спільного виробництва.

Обговорили Patriot та інші системи

Окремо сторони говорили про спільні можливості, пов’язані із системами протиповітряної оборони Patriot, а також іншими видами озброєнь.

Метою співпраці називають збільшення українських оборонних спроможностей і посилення захисту населення.

Lockheed Martin є одним із найбільших оборонних підприємств США. Компанія виробляє, зокрема, оперативно-тактичні ракети ATACMS, реактивні системи HIMARS, винищувачі F-16 та ракети для комплексів Patriot.