Зеленський провів закриту зустріч із Трампом у Вашингтоні

Президент України Володимир Зеленський 28 липня провів зустріч із президентом США Дональдом Трампом у Білому домі. Переговори відбувалися за зачиненими дверима, а детального офіційного повідомлення про досягнуті домовленості станом на момент публікації ще не оприлюднили.

Про це повідомляє Головне в Україні.

Зеленський прибув до Білого дому у вівторок уранці за місцевим часом. Це була вже друга особиста зустріч президентів України та США протягом липня: раніше вони проводили переговори на полях саміту НАТО в Анкарі.

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Головний пріоритет — протиповітряна оборона

Перед зустріччю Зеленський заявив, що головними темами переговорів стануть протибалістичний захист України та стратегічна співпраця зі Сполученими Штатами.

«Пріоритет номер один — протибалістичний захист і стратегічна співпраця з Америкою. Мир потрібно наближати», — зазначив український президент після прибуття до США.

Очікувалося, що сторони обговорять термінове посилення української ППО, завершення угоди щодо безпілотників і практичну реалізацію домовленості про виробництво в Україні ракет-перехоплювачів для систем Patriot.

Під час попередньої зустрічі на саміті НАТО Трамп заявляв, що США готові надати Україні ліцензію на виробництво систем або ракет для Patriot та допомогти налагодити їх випуск.

У Білому домі говорили про мирний процес

Представник Білого дому перед початком закритих переговорів повідомив, що Трамп планував зосередитися на подальшому мирному процесі між Україною та Росією.

Минулого тижня Зеленський також розмовляв зі спеціальними представниками Трампа Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером. Тоді сторони обговорювали можливість активізації дипломатії та проведення нових контактів між українськими й американськими посадовцями.

Публічної пресконференції за підсумками сьогоднішньої зустрічі не проводили. Переговори відбулися без відкритої для журналістів частини, тому інформації про конкретні рішення щодо постачання озброєнь, Patriot або майбутніх дипломатичних кроків поки немає.

Зеленський зустрінеться із сенаторами

Після переговорів у Білому домі Зеленський мав вирушити до Капітолію для зустрічі із сенаторами США. Візит відбувається на тлі просування двопартійного законопроєкту про нові санкції проти Росії та держав, які купують російські енергоносії.

Український президент також прибув до Вашингтона, щоб узяти участь у прощанні з американським сенатором Ліндсі Гремом, який був одним із найактивніших прихильників підтримки України та посилення санкцій проти Росії.

На тлі зустрічі Reuters, Associated Press і Financial Times звертають увагу на помітне покращення відносин між Зеленським і Трампом порівняно з початком другого президентського терміну американського лідера. Водночас остаточні висновки про результати переговорів можна буде зробити після офіційних заяв української та американської сторін.