У WSJ назвали причини, через які Трамп змінив ставлення до Зеленського

Понад рік президент Трамп у приватних розмовах із радниками наполягав, що Україна програє війну. Президент США Дональд Трамп останніми тижнями став значно прихильніше ставитися до України та Володимира Зеленського. На зміну його позиції вплинули українські успіхи у війні, особисті зустрічі, розмова з Олександром Усиком і зміна поглядів MAGA-блогерки Лори Лумер.

Про це повідомляє The Wall Street Journal із посиланням на людей, які спілкувалися з американським президентом.

Останнім часом Трамп став оптимістичніше оцінювати Україну та Зеленського, стійкість якого і здатність переносити бойові дії вглиб території Росії справили на нього враження.

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Зміна відбулася після кількох зустрічей президентів на полях міжнародних самітів, під час яких Зеленський намагався налагодити особистий контакт із Трампом. Кампанію з покращення їхніх відносин також підтримували європейські лідери та республіканці в Конгресі.

Трамп почав високо оцінювати українську індустрію безпілотників. Особливе враження на нього справили здатність України протидіяти дронам Shahed і ефективне застосування безпілотників для ударів углиб Росії.

На погляди президента США також вплинула зустріч з українським боксером Олександром Усиком в Овальному кабінеті у червні. Усик сказав Трампу, що українці є бійцями та переможцями, і подарував йому підписану боксерську рукавичку.

Під час розмови Трамп і Усик знайшли спільну тему — захоплення Мухаммедом Алі. Боксер також розповів, як його родина переживала російські обстріли Києва. Коли Трамп запитав, чим росіяни відрізняються від українців, Усик показав спочатку на голову, а потім на серце і відповів, що різниця полягає саме там.

Також останнім часом Трамп кілька разів розмовляв телефоном із правою активісткою Лорою Лумер. Після поїздки до Києва та інтерв’ю із Зеленським вона відмовилася від своєї багаторічної критичної позиції щодо України.

Лумер пояснила зміну поглядів тим, що перебувала під впливом російської пропаганди. Вона назвала Зеленського “лідером воєнного часу”, а Україну — “незамінним союзником”.

Видання також пише, що Трамп тепер менш прихильно оцінює Володимира Путіна. Американські посадовці вважають, що російський президент не відмовився від мети підкорити Україну, попри значні втрати російської армії та посилення українських ударів.

Водночас співрозмовники WSJ зауважили, що погляди Трампа можуть швидко змінюватися. Перевіркою відносин стане зустріч Трампа і Зеленського у Білому домі 28 липня.