Напад на українців у Польщі: двох підозрюваних затримали, третього розшукують

Польські правоохоронці затримали двох підозрюваних у нападі на громадян України у Вроцлаві. Ще одного ймовірного учасника нападу розшукують.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

Глава МЗС заявив, що Україна очікує на повне, об’єктивне та неупереджене розслідування справи. За його словами, правоохоронці мають встановити всі обставини й мотиви злочину, а винні повинні отримати справедливе покарання.

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Міністр також закликав окремих польських політиків припинити розпалювання ворожнечі, яка, за його словами, зрештою призводить до фізичних нападів на вулицях.

“Потрібно шукати діалог і взаємну повагу, а не приводи для ненависті. Україна та Польща приречені на прагматичне добросусідство та захист безпеки від спільного одвічного ворога”, — заявив Сибіга.

Підозрюваний у нападі на українців у Польщі / Фото: поліція Вроцлава

Нагадаємо, у Польщі жертвами нападу та побиття стали двоє українців. За даними матері постраждалої, напад стався 26 липня в одному з магазинів. Вона повідомила у Threads, що її доньку Настю та її хлопця Максима побили після того, як нападники почули їхній український акцент. За словами жінки, її донька зазнала тяжких травм — лікарі накладали їй шви на шиї. В обох постраждалих також підозрювали струс мозку.