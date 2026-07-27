        Політика

        Зеленський піднявся на палубу протимінного корабля “Черкаси”

        Віктор Алєксєєв
        27 Липня 2026 21:08
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        Президент України Володимир Зеленський під час візиту на військово-морську базу Портсмут разом із прем’єр-міністром Великої Британії Енді Бернемом піднявся на палубу протимінного корабля «Черкаси». Судно Україна отримала від Британії у січні 2023 року.

        Про це повідомив Володимир Зеленський.

        За його словами, загалом на військово-морській базі Портсмут розміщені п’ять українських протимінних кораблів: «Мелітополь», «Маріуполь», «Генічеськ», «Черкаси» та «Чернігів».

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        До завершення війни кораблі базуватимуться у Великій Британії. Після цього вони зможуть виконувати завдання з розмінування української морської акваторії.

        «Україна — морська держава, і ми постійно працюємо над збільшенням наших спроможностей у цьому вимірі», — заявив Зеленський.

        Президент подякував Великій Британії та іншим партнерам за допомогу у посиленні українського флоту.

        Протимінний корабель «Черкаси» Україна отримала від Британії в січні 2023 року / Фото: Офіс президента

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