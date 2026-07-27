Зеленський піднявся на палубу протимінного корабля “Черкаси”

Президент України Володимир Зеленський під час візиту на військово-морську базу Портсмут разом із прем’єр-міністром Великої Британії Енді Бернемом піднявся на палубу протимінного корабля «Черкаси». Судно Україна отримала від Британії у січні 2023 року.

Про це повідомив Володимир Зеленський.

За його словами, загалом на військово-морській базі Портсмут розміщені п’ять українських протимінних кораблів: «Мелітополь», «Маріуполь», «Генічеськ», «Черкаси» та «Чернігів».

Реклама

Реклама

До завершення війни кораблі базуватимуться у Великій Британії. Після цього вони зможуть виконувати завдання з розмінування української морської акваторії.

«Україна — морська держава, і ми постійно працюємо над збільшенням наших спроможностей у цьому вимірі», — заявив Зеленський.

Президент подякував Великій Британії та іншим партнерам за допомогу у посиленні українського флоту.