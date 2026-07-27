Путін знову збільшив кількість військових у російській армії

Президент Росії Володимир Путін підписав указ про збільшення штатної чисельності російської армії до 2 426 130 осіб. Кількість військовослужбовців зросте на 25 тисяч — із 1 510 000 до 1 535 000.

Про це йдеться в указі Путіна, оприлюдненому російською владою.

Документ набуде чинності 1 серпня. У ньому зазначено, що збільшення чисельності пов’язане зі створенням у складі Збройних сил РФ військово-будівельних підрозділів.

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Попередній указ про розширення російської армії Путін підписав трохи більше ніж місяць тому. Тоді її загальну штатну чисельність збільшили до 2 399 130 осіб, однак причини такого рішення не пояснювали.

За останні пів року це вже третя зміна чисельності армії РФ. Попередні укази були підписані в березні та червні 2026 року.

Загалом від початку повномасштабної війни проти України Путін збільшує чисельність російської армії вже вшосте.