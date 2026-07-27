        Політика

        Путін знову збільшив кількість військових у російській армії

        Віктор Алєксєєв
        27 Липня 2026 18:54
        читать на русском →
        Російська армія зросте до 2,426 млн осіб / Фото: РИА Новости
        Російська армія зросте до 2,426 млн осіб / Фото: РИА Новости

        Президент Росії Володимир Путін підписав указ про збільшення штатної чисельності російської армії до 2 426 130 осіб. Кількість військовослужбовців зросте на 25 тисяч — із 1 510 000 до 1 535 000.

        Про це йдеться в указі Путіна, оприлюдненому російською владою.

        Документ набуде чинності 1 серпня. У ньому зазначено, що збільшення чисельності пов’язане зі створенням у складі Збройних сил РФ військово-будівельних підрозділів.

        Реклама
        Реклама

        Попередній указ про розширення російської армії Путін підписав трохи більше ніж місяць тому. Тоді її загальну штатну чисельність збільшили до 2 399 130 осіб, однак причини такого рішення не пояснювали.

        За останні пів року це вже третя зміна чисельності армії РФ. Попередні укази були підписані в березні та червні 2026 року.

        Загалом від початку повномасштабної війни проти України Путін збільшує чисельність російської армії вже вшосте.


        Реклама
        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини
        Соціальна реклама
        Azov