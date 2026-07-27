Над Курською областю збили рідкісний російський дрон “Форпост-Р”

Пілоти 414-ї окремої бригади «Птахи Мадяра» знищили над Курською областю РФ важкий російський ударно-розвідувальний безпілотник «Форпост-Р». Дрон, здатний нести керовані авіабомби КАБ-20, збили українським перехоплювачем «Чаклун-КМ» на висоті 4300 метрів.

Про це повідомив командувач Сил безпілотних систем Роберт Бровді.

Російський безпілотник виявили та знищили 27 липня 2026 року пілоти 7-го батальйону «Топот» 414-ї окремої бригади «Птахи Мадяра».

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За словами Бровді, «Форпост-Р» є важким дороговартісним ударно-розвідувальним БпЛА та носієм боєприпасів із лазерним наведенням.

Знищений апарат став шостим підтвердженим «Форпостом», збитим від початку повномасштабної війни. Для 414-ї бригади це вже другий такий безпілотник: перший вона знищила у квітні 2025 року.

Бровді також заявив, що з моменту створення угруповання Сил безпілотних систем 11 червня 2025 року його підрозділи уразили або знищили 45 067 ворожих ударних і розвідувальних безпілотників, а також 9186 дронів типу «Шахед» і «Гербера».

Серед уражених апаратів «Форпост-Р» став лише другим.