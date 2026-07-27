Суд відправив під арешт організатора виставки на Київщині, на якій загинули 11 людей

Суд обрав запобіжний захід організатору виставки озброєння на Київщині Василю Гончаруку. Його взяли під варту на 60 діб без права внесення застави.

Про це пише Суспільне.

Підозрюваного в організації заходу, ня якому 24 липня загинули 11 людей внаслідок ракетного удару РФ, взяли під варту просто в залі суду.

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Сьогодні в Офісі генпрокурора повідомили, що кількість загиблих внаслідок російського удару по Київщині 24 липня збільшилася — у лікарні помер один із постраждалих, 66-річний громадянин України, дипломат Мальтійського ордену.

Нагадаємо, правоохоронці затримали головного організатора масштабного заходу, по якому Росія завдала 24 липня ракетного удару, внаслідок чого загинули 10 людей і ще 100 були поранені. Слідство встановлює, чи могли порушення під час підготовки події збільшити масштаби трагедії та допомогти ворогу підготувати цілеспрямовану атаку.