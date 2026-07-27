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        Суд відправив під арешт організатора виставки на Київщині, на якій загинули 11 людей

        Галина Шподарева
        27 Липня 2026 14:26
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        Організатор виставки озброєння на Київщині, де загинули люди / Фото: Офіс генпрокурора
        Організатор виставки озброєння на Київщині, де загинули люди / Фото: Офіс генпрокурора

        Суд обрав запобіжний захід організатору виставки озброєння на Київщині Василю Гончаруку. Його взяли під варту на 60 діб без права внесення застави.

        Про це пише Суспільне.

        Підозрюваного в організації заходу, ня якому 24 липня загинули 11 людей внаслідок ракетного удару РФ, взяли під варту просто в залі суду.

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        Сьогодні в Офісі генпрокурора повідомили, що кількість загиблих внаслідок російського удару по Київщині 24 липня збільшилася — у лікарні помер один із постраждалих, 66-річний громадянин України, дипломат Мальтійського ордену.

        Нагадаємо, правоохоронці затримали головного організатора масштабного заходу, по якому Росія завдала 24 липня ракетного удару, внаслідок чого загинули 10 людей і ще 100 були поранені. Слідство встановлює, чи могли порушення під час підготовки події збільшити масштаби трагедії та допомогти ворогу підготувати цілеспрямовану атаку.


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