Російський “Тріумф” згорів у Криму: розвідники уразили дві складові С-400

Дрони атакували порт і залізничну інфраструктуру в Росії: вибухи лунали в Ростові та інших містах

Унаслідок атаки знищено пускову установку та радіолокаційну станцію 96Л6, які входили до складу С-400 “Тріумф”.

Про це повідомили в ГУР .

У тимчасово окупованому Криму українські розвідники знищили пускову установку та радіолокаційну станцію зі складу російського зенітного ракетного комплексу С-400 “Тріумф”.