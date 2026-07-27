        Події

        Російський “Тріумф” згорів у Криму: розвідники уразили дві складові С-400

        Галина Шподарева
        27 Липня 2026 09:35
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        Пускові установки ЗРК С-400 / Фото ілюстративне: РосЗМІ
        Пускові установки ЗРК С-400 / Фото ілюстративне: РосЗМІ

        У тимчасово окупованому Криму українські розвідники знищили пускову установку та радіолокаційну станцію зі складу російського зенітного ракетного комплексу С-400 “Тріумф”.

        Про це повідомили в ГУР.

        Бійці Департаменту безпілотних систем Головного управління розвідки Міністерства оборони України уразили російський зенітний ракетний комплекс С-400 “Тріумф” на території ТОТ Крим.

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        Операцію провели в ніч із 25 на 26 липня.

        Українські розвідники вистежили місце розташування російського комплексу та завдали по ньому удару.

        Унаслідок атаки знищено пускову установку та радіолокаційну станцію 96Л6, які входили до складу С-400 “Тріумф”.


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