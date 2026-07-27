Російський “Тріумф” згорів у Криму: розвідники уразили дві складові С-400

У тимчасово окупованому Криму українські розвідники знищили пускову установку та радіолокаційну станцію зі складу російського зенітного ракетного комплексу С-400 “Тріумф”.
Про це повідомили в ГУР.
Бійці Департаменту безпілотних систем Головного управління розвідки Міністерства оборони України уразили російський зенітний ракетний комплекс С-400 “Тріумф” на території ТОТ Крим.
Операцію провели в ніч із 25 на 26 липня.
Українські розвідники вистежили місце розташування російського комплексу та завдали по ньому удару.
Унаслідок атаки знищено пускову установку та радіолокаційну станцію 96Л6, які входили до складу С-400 “Тріумф”.