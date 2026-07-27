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        У Запоріжжі після удару КАБами загинув чоловік, одного з постраждалих знайшли живим

        Галина Шподарева
        27 Липня 2026 06:59
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        Надання допомоги постраждалим внаслідок удару КАБ по Запоріжжю 27 липня / Фото: ГУНП в Запорізькій області
        Надання допомоги постраждалим внаслідок удару КАБ по Запоріжжю 27 липня / Фото: ГУНП в Запорізькій області

        27 липня російські війська атакували Запоріжжя керованими авіабомбами. Загинув 67-річний чоловік, ще одного постраждалого деблокували з-під завалів.

        Про це повідомили в ГУНП в Запорізькій області.

        Окупанти вдарили КАБами по цивільному сектору Запоріжжя на світанку. У результаті загинув 67-річний містянин. Також відомо про 22-річного пораненого, якого деблокували з-під завалів.

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        “Живий! У Запоріжжі 22-річного хлопця дістали з-під завалів будинку, зруйнованого російським КАБом. Він під наглядом лікарів, його життю наразі нічого не загрожує”, — написав начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

        На місцях ударів працюють парамедики поліції, слідчо-оперативні групи, криміналісти, вибухотехніки, патрульні поліцейські та інші профільні служби.

        Також близько 5 ранку Федоров повідомив про ще двох постраждалих унаслідок атаки російського безпілотника: дрон пошкодив квартиру в багатоповерховому будинку. Поранень дістали 53-річна жінка та 52-річний чоловік.

        Наслідки бомбардування Запоріжжя 27 липня / Фото: ГУНП в Запорізькій області

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