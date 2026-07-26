Двоє загиблих і до 25 постраждалих: у Чернігові оголосили День жалоби після удару по супермаркету

Унаслідок російського удару безпілотниками по Чернігову загинули двоє людей, серед них — малолітня дівчинка. За даними ДСНС, травм зазнали 25 людей, тоді як міська влада та поліція повідомляють про 20 громадян, які звернулися по медичну допомогу.

Російські війська атакували три локації: супермаркет АТБ, станцію технічного обслуговування та складське приміщення. Пошкоджено будівлі й низку автомобілів.

Поліція заявила про цілеспрямований удар

У Національній поліції повідомили, що росіяни застосували реактивний безпілотник, оснащений відеокамерою.

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Вибухотехніки попередньо встановили, що така конструкція дала оператору змогу бачити ціль. На думку правоохоронців, це свідчить про навмисний удар по цивільному об’єкту.

Поліція назвала загиблими 23-річну жінку та 10-річну дівчинку. Серед поранених є 10-річний хлопчик.

На місцях ударів працюють слідчо-оперативні групи та екстрені служби. Правоохоронці фіксують пошкодження й збирають докази чергового воєнного злочину російських військ.

Рятувальники завершили роботи

ДСНС повідомила про завершення ліквідації наслідків атаки. Усі пожежі загасили.

До робіт залучали 39 рятувальників і 12 одиниць техніки. За остаточними даними служби, загинули двоє людей, серед них — 9-річна дівчинка, ще 25 осіб зазнали травм.

Водночас начальник Чернігівської міської військової адміністрації Дмитро Брижинський повідомив, що по медичну допомогу звернулися 20 людей. Трьох із них госпіталізували.

У повідомленнях різних служб вік загиблої дівчинки та кількість постраждалих відрізняються: поліція і міська влада вказують 10 років та 20 поранених, тоді як ДСНС — 9 років і 25 травмованих.

У пам’ять про загиблих 27 липня в Чернігові оголосили День жалоби.