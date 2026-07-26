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        Російський FPV-дрон атакував екіпаж поліції у Краматорську: є поранений

        Сергій Бордовський
        26 Липня 2026 18:50
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        У Краматорську російський FPV-дрон влучив в екіпаж патрульної поліції. Один правоохоронець дістав поранення, однак загрози його життю немає.

        Про це повідомила Національна поліція України.

        У Краматорську дрон влучив у службове авто патрульних / Фото: Нацполіція

        Поліцейські вчасно помітили небезпеку та встигли залишити службовий автомобіль до моменту влучання.

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        Попри це, один із патрульних зазнав поранення. Йому надали необхідну медичну допомогу.

        У Нацполіції наголосили, що наразі життю правоохоронця нічого не загрожує.

        Службовий автомобіль унаслідок удару зазнав значних пошкоджень.


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