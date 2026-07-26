Російський FPV-дрон атакував екіпаж поліції у Краматорську: є поранений

У Краматорську російський FPV-дрон влучив в екіпаж патрульної поліції. Один правоохоронець дістав поранення, однак загрози його життю немає.

Про це повідомила Національна поліція України.

У Краматорську дрон влучив у службове авто патрульних / Фото: Нацполіція

Поліцейські вчасно помітили небезпеку та встигли залишити службовий автомобіль до моменту влучання.

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Попри це, один із патрульних зазнав поранення. Йому надали необхідну медичну допомогу.

У Нацполіції наголосили, що наразі життю правоохоронця нічого не загрожує.

Службовий автомобіль унаслідок удару зазнав значних пошкоджень.