Російський FPV-дрон атакував екіпаж поліції у Краматорську: є поранений

У Краматорську російський FPV-дрон влучив в екіпаж патрульної поліції. Один правоохоронець дістав поранення, однак загрози його життю немає.
Про це повідомила Національна поліція України.
Поліцейські вчасно помітили небезпеку та встигли залишити службовий автомобіль до моменту влучання.
Попри це, один із патрульних зазнав поранення. Йому надали необхідну медичну допомогу.
У Нацполіції наголосили, що наразі життю правоохоронця нічого не загрожує.
Службовий автомобіль унаслідок удару зазнав значних пошкоджень.