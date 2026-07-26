У Києві та регіонах знову вимагали повернути Федорова в Міноборони

У Харкові до 12 зросла кількість постраждалих після удару “Бандероллю”

Росія вдарила КАБами по Запоріжжю: є загиблий і шестеро поранених

Сили оборони уразили “Чорноморнафтогаз” у Криму та підтвердили удар по Тюменському НПЗ

За його словами, російські керовані авіабомби вдарили по обласному центру. Внаслідок обстрілу пошкоджено житлові та нежитлові будівлі, а також навчальний заклад.