Росія вдарила КАБами по Запоріжжю: є загиблий і шестеро поранених

Російські війська атакували Запоріжжя керованими авіаційними бомбами. Внаслідок удару загинув чоловік, ще шестеро людей дістали поранення.
Про наслідки атаки повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.
За його словами, російські керовані авіабомби вдарили по обласному центру. Внаслідок обстрілу пошкоджено житлові та нежитлові будівлі, а також навчальний заклад.
«На жаль, загинув чоловік. Пораненим медики надають усю необхідну допомогу», — заявив Федоров.
Інші подробиці атаки та масштаби руйнувань наразі уточнюються.