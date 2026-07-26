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        Росія вдарила КАБами по Запоріжжю: є загиблий і шестеро поранених

        Сергій Бордовський
        26 Липня 2026 13:36
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        Російські війська атакували Запоріжжя керованими авіаційними бомбами. Внаслідок удару загинув чоловік, ще шестеро людей дістали поранення.

        Про наслідки атаки повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

        Удар по Запоріжжю: загинув чоловік, пошкоджено будинки / Фото: Запорізька ОВА

        За його словами, російські керовані авіабомби вдарили по обласному центру. Внаслідок обстрілу пошкоджено житлові та нежитлові будівлі, а також навчальний заклад.

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        «На жаль, загинув чоловік. Пораненим медики надають усю необхідну допомогу», — заявив Федоров.

        Інші подробиці атаки та масштаби руйнувань наразі уточнюються.


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