Президент Румунії заявив про нове порушення повітряного простору російським дроном

Уранці румунський винищувач F-16 збив безпілотник над територіальними водами країни в районі Суліна–Кілія. Президент Румунії Нікушор Дан назвав подальші порушення повітряного простору з боку Росії неприпустимими.

За словами румунського президента, дрон було знищено о 10:13. Він подякував пілотам і наземним командам за професіоналізм, сміливість та ефективність.

«Своїми діями вони сприяють захисту національної території та безпеці громадян Румунії», — заявив Дан.

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Президент також повідомив, що, за даними розслідування Генеральної прокуратури, дрон, збитий у п’ятницю вранці, був типу Shahed. Такі безпілотники Росія використовує у війні проти України.

Розслідування щодо дронів, збитих напередодні та цього дня, тривають. На їхніх результатах ґрунтуватиметься дипломатичний протест Румунії на адресу Російської Федерації.

Нікушор Дан наголосив, що порушення повітряного простору Румунії водночас є порушенням повітряного простору НАТО та Європейського Союзу.

«Неприпустимо й нетерпимо, щоб Російська Федерація продовжувала порушувати повітряний простір Румунії. Такі дії неприйнятні, і ми ставимося до них з усією серйозністю разом із нашими союзниками», — заявив президент.