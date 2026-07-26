США раптово призупинили удари по Ірану: що сталося

Війна навколо Ірану протягом вихідних поширилася на Червоне та Каспійське моря, хоча Сполучені Штати призупинили серію нічних ударів. Єменські хусити атакували нафтові об’єкти Саудівської Аравії, а Тегеран звинуватив Україну в ударі по іранському торговельному судну.

Про це повідомляє Reuters.

Американські військові заявили, що морська блокада Ірану залишається чинною, однак не пояснили, чому після 13 ночей поспіль припинили удари. На вихідних також не надходило повідомлень про нові атаки Ірану на сусідні держави.

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Представник адміністрації президента США Дональда Трампа заявив, що американський лідер надає перевагу дипломатії, але вже продемонстрував Тегерану наслідки відмови від серйозних переговорів.

За даними The New York Times, Трамп поки відмовився від планів посилити удари по Ірану. Серед причин називають ризик розширення війни, виснаження запасів боєприпасів, погіршення відносин із союзниками у Перській затоці та загрозу для енергопостачання і світової економіки.

Reuters також наводить повідомлення CNN про те, що віцепрезидент США Джей Ді Венс і голова Об’єднаного комітету начальників штабів Ден Кейн під час зустрічі в Білому домі висловили занепокоєння запасами американських боєприпасів. Джерело в Міністерстві оборони США заявило, що операції наразі поставлені на паузу.

Хусити атакували нафтові об’єкти Саудівської Аравії

Представник хуситів Ях’я Сарі заявив про удари по об’єктах державної нафтової компанії Saudi Aramco у Джизані та Янбу.

Відео, перевірене Reuters, показало великий стовп диму в районі нафтопереробного заводу в Джизані біля кордону з Єменом. Підприємство може переробляти до 400 тисяч барелів нафти на добу.

Джерела в торгівельній галузі повідомили про можливі пошкодження сховищ пального та нафти. Компанія Saudi Aramco ситуацію не коментувала.

У Янбу дві ракети, спрямовані на нафтові об’єкти, перехопили. Це місто є головним саудівським нафтовим портом на Червоному морі та важливим маршрутом для постачання нафти в обхід Ормузької протоки.

Хусити раніше оголосили морську блокаду Саудівської Аравії та заявили, що всі нафтові об’єкти королівства можуть стати цілями.

У Ємені знову загострилися бойові дії

Авіація підтримуваного Саудівською Аравією уряду Ємену атакувала позиції хуситів у провінціях Маріб і Ель-Джауф. Представники сторін також повідомили про перекидання сил до лінії фронту.

Громадянська війна в Ємені перебувала у стані перемир’я з 2022 року, однак цього місяця воно фактично зірвалося. Хусити долучилися до ширшого конфлікту на боці Ірану.

Іран звинуватив Україну в ударі по судну

Міністерство закордонних справ Ірану заявило, що українська сторона нібито атакувала іранське торговельне судно у Каспійському морі. За твердженням Тегерана, один моряк загинув, ще один дістав поранення.

До МЗС Ірану викликали тимчасового повіреного у справах України. Іранська сторона назвала інцидент «ворожим і злочинним».

Ці звинувачення пролунали після заяви президента України Володимира Зеленського про те, що Росія передає Ірану супутникові дані спостереження за Близьким Сходом для наведення ударів у регіоні.