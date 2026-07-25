У штаті Нью-Мексико ведмідь заліз на електроопору і загинув від удару струмом

У штаті Нью-Мексико чорний ведмідь заліз на електроопору та опинився поруч із дротами напругою 7200 вольтів. До прибуття комунальної бригади й помічника шерифа тварина загинула від ураження струмом.

Про це пише The New York Times.

Ведмедя помітила родина, яка їхала безлюдною трасою поблизу населеного пункту Гладстон. Тварина перебувала приблизно за 22 фути над землею, важко дихала й сиділа на стовпі біля високовольтних проводів.

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Очевидці викликали службу порятунку, однак диспетчер порадив не наближатися до ведмедя. У владі пояснили, що спроба приспати тварину або змусити її спуститися могла призвести до падіння.

Коли на місце прибули енергетики та представник шерифа, ведмідь уже загинув. Його тіло лежало на землі.

У департаменті дикої природи Нью-Мексико заявили, що тварина могла боятися спускатися через людей, які зупинялися поруч, фотографували та знімали її на відео.

Фахівці зазначають, що чорні ведмеді добре лазять і часто самостійно спускаються зі стовпів. Однак великі тварини ризикують загинути, якщо одночасно торкнуться двох дротів.

Науковці також пов’язують частіші появи ведмедів у нетипових для них місцях із посухою, нестачею їжі та змінами клімату.