Після удару РФ по виставці озброєння затримали організатора заходу

Правоохоронці затримали головного організатора масштабного заходу, по якому Росія завдала удару, внаслідок чого загинули 10 людей і ще 100 були поранені. Слідство встановлює, чи могли порушення під час підготовки події збільшити масштаби трагедії та допомогти ворогу підготувати цілеспрямовану атаку.

Про це повідомив генеральний прокурор України Руслан Кравченко.

За його словами, внаслідок російського удару загинули 10 людей, наймолодшому з яких було 19 років, ще 100 людей зазнали поранень. Також були зруйновані будинки, загинули або були скалічені тварини.

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Слідство встановило, що асоціація зброярів АРМАДА організувала масштабний захід без погодження з військовим командуванням, обласною та районною військовими адміністраціями й іншими уповноваженими органами.

До участі запросили військових, представників державних органів, міжнародних партнерів і бізнесу. Програма передбачала, зокрема, демонстрацію засобів протиповітряної оборони.

Захід проводили на відкритій локації, куди запросили понад 300 людей. Найближче укриття площею лише 34 квадратні метри розташовувалося приблизно за 100 метрів від місця проведення.

За даними слідства, запрошення розіслали за дев’ять днів до заходу, а точний час і місце повідомили за добу. Правоохоронці перевіряють, чи могли ці дії сприяти підготовці Росією цілеспрямованого удару.

Головного організатора заходу затримали та повідомили йому про підозру за частиною 3 статті 367 Кримінального кодексу України. Найближчим часом суд має обрати запобіжний захід.

Через незначні ушкодження підозрюваний перебуває під конвоєм у медичному закладі.

Правоохоронці також провели невідкладні обшуки в офісі асоціації АРМАДА та за місцями проживання людей, які можуть бути причетними до організації заходу.

Окрему правову оцінку дадуть діям або бездіяльності посадовців, які мали реагувати на потенційні ризики. Слідство перевіряє роботу відповідних підрозділів Національної поліції, СБУ, органів державної влади, місцевого самоврядування та військового командування.

«Армаду», за даними відкритих реєстрів, очолює член партії Андрія Білецького «Нацкорпус» Василь Гончарук. Асоціація зареєстрована в будівлі прямо навпроти Офісу президента України — на вулиці Банковій, 12.