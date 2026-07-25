Харків і 15 населених пунктів області потрапили під удари: є загиблий і 14 постраждалих

Протягом минулої доби російські війська атакували Харків і 15 населених пунктів області. Внаслідок ударів загинув 67-річний чоловік, ще 14 людей постраждали.

Про це повідомив керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

У Харкові загинув 67-річний чоловік, ще один 57-річний чоловік зазнав поранень.

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У селі Корбині Івани Богодухівської громади гостру реакцію на стрес отримали семеро людей. У полі поблизу Писарівки Золочівської громади поранені чоловіки віком 37 і 46 років.

У Богодухові гостру реакцію на стрес зазнали двоє чоловіків віком 40 і 67 років та 56-річна жінка. В Ізюмі постраждала 37-річна жінка.

Крім того, у полі поблизу села Березівка Золочівської громади через детонацію вибухового пристрою поранені троє чоловіків віком 44, 34 і 53 роки.

Російські безпілотники атакували Київський, Шевченківський і Салтівський райони Харкова.

Загалом протягом доби війська РФ застосували по Харківщині одну ракету, чотири керовані авіабомби, два БпЛА типу «Герань-2», вісім дронів типу «Молнія», вісім FPV-дронів і ще 44 безпілотники, тип яких встановлюють.

У Харкові пошкоджені багатоквартирний будинок, скління медичного закладу та чотири автомобілі.

У Богодухівському районі пошкоджені медичний заклад, багатоквартирні та приватні будинки, гараж, адміністративна будівля, цивільне підприємство, електромережі, автомобілі, вантажівки, АЗС, магазин і господарські споруди.

В Ізюмському районі пошкоджені магазин, приватні будинки, будівля пошти, п’ять автомобілів і залізнична інфраструктура.

У Харківському районі пошкоджені приватний будинок та електромережі, а в Лозівському районі — залізнична інфраструктура.