Китайські математики розв’язали задачі, над якими вчені билися понад століття

Китайські математики Хон Ван та Юй Ден уперше стали лауреатами Філдсівської медалі — найпрестижнішої нагороди у сфері математики. Їх відзначили за розв’язання задач, які залишалися нерозв’язаними понад століття.

Про це повідомляє BBC із посиланням на китайські державні медіа.

Разом із Хон Ван та Юєм Деном нагороду отримали Джон Пардон зі США та Джейкоб Цимерман із Канади. Кожному з лауреатів вручили 15 тисяч канадських доларів.

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35-річна Хон Ван, яка викладає у США та Франції, стала лише третьою жінкою в історії, удостоєною Філдсівської медалі.

Ван разом із колегою Джошем Залом розв’язала задачу, яку 1917 року сформулював японський математик Соіті Какея. Вона стосується найменшої площі, яку описує олівець під час повного обертання.

Математики досліджували задачу за умови, що олівець рухається не на площині, а в тривимірному просторі. Результати роботи вони опублікували минулого року.

37-річного професора Чиказького університету Юя Дена відзначили за розв’язання іншої задачі, сформульованої понад сто років тому.

У 1900 році німецький математик Давид Гільберт поставив питання, яке згодом стало відомим як шоста проблема Гільберта: як обчислити поведінку цілого на основі руху окремих частинок. Ден розв’язав її, досліджуючи поведінку газів.

Філдсівську медаль вручають раз на чотири роки видатним математикам віком до 40 років. Її часто називають математичним аналогом Нобелівської премії.

Хон Ван народилася 1991 року в китайському місті Гуйлінь. У школі вона пропустила два класи та у 16 років вступила до Пекінського університету.

Спочатку Ван вивчала науки про Землю, але через рік перевелася на математичний факультет. Згодом вона навчалася в Університеті Париж-Південь та Політехнічній школі у Франції, а докторський ступінь здобула в Массачусетському технологічному інституті.

Нині вона працює професоркою Нью-Йоркського університету та постійною професоркою французького Інституту вищих наукових досліджень.