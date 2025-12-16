В Ірані побили лауреатку Нобелівської премії миру під час затримання

Іранську правозахисницю та лауреатку Нобелівської премії миру Наргес Мохаммаді госпіталізували після побиття під час затримання. Про це її родина повідомила після телефонної розмови з нею.

Про це повідомляє BBC.

За інформацією Фонду Наргес, 53-річна активістка розповіла родичам, що після затримання минулого тижня її двічі доставляли до відділення невідкладної допомоги. За її словами, під час арешту в місті Мешхед на неї напали люди в цивільному, які завдавали «сильних і неодноразових ударів кийками по голові та шиї».

Іранська влада офіційно не коментувала заяви про побиття. Водночас правоохоронні органи повідомили, що Мохаммаді затримали за «провокаційні висловлювання» під час меморіальної церемонії, яка відбулася в п’ятницю в Мешхеді.

За даними Фонду Наргес, очевидці розповіли родині активістки, що під час церемонії на неї напали близько 15 людей у цивільному. Деякі з них, за словами свідків, тягнули її за волосся та били кийками. Під час короткого дзвінка в неділю ввечері Мохаммаді сказала, що через тяжкість ударів її двічі доправляли до лікарні, а також зазначила, що не знає, який саме орган безпеки наразі її утримує.

Фонд також повідомив, що Мохаммаді заявила про погрози смертю та звинувачення у «співпраці з ізраїльським урядом». Крім неї, під час меморіальної церемонії, за цими даними, були побиті ще дві активістки — Сепіде Голіан і Пуран Наземі.

Прокурор Мешхеда Хасан Хематіфар заявив, що Мохаммаді входить до числа 39 осіб, затриманих під час заходу. За його словами, вона та брат померлого правозахисника Хосрова Алікоді — Джавад — нібито закликали присутніх до «скандування гасел, що порушують норми», і «порушення громадського порядку».

Наргес Мохаммаді, віцепрезидентка Центру захисників прав людини в Ірані, отримала Нобелівську премію миру 2023 року за боротьбу проти утисків жінок і захист прав людини. Вона провела за ґратами понад 10 років і відбуває 13-річний термін за звинуваченнями в «антидержавній пропаганді» та «змові проти безпеки держави», які вона заперечує. У грудні 2024 року її тимчасово звільнили з в’язниці Евін у Тегерані з медичних причин, після чого вона продовжила правозахисну діяльність.

Норвезький Нобелівський комітет заявив, що глибоко стурбований «жорстоким затриманням» Мохаммаді, і закликав іранську владу негайно звільнити її без жодних умов. Режисер Джафар Панахі, режисер Мохаммад Расулоф та інші активісти у спільній заяві назвали події в Мешхеді свідченням серйозної кризи свободи та безпеки в сучасному Ірані.