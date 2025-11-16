Іран заявив, що більше не збагачує уран після ударів США та Ізраїлю

Міністр закордонних справ Ірану Аббас Арегчі заявив, що країна більше не здійснює збагачення урану, оскільки відповідні об’єкти були знищені під час червневих ударів США та Ізраїлю. Про це він сказав в інтерв’ю журналісту Associated Press.

За словами Арегчі, Іран нині не проводить жодних робіт зі збагачення урану, оскільки інфраструктура була пошкоджена під час бомбардувань. Він наголосив, що всі іранські ядерні об’єкти перебувають під наглядом і гарантіями МАГАТЕ.

«Жодного незадекларованого збагачення в Ірані немає… Нині збагачення не відбувається, бо наші об’єкти були атаковані», — зазначив міністр.

Відповідаючи на запитання про умови для переговорів із США та іншими країнами, Арегчі заявив, що позиція Ірану залишається незмінною: право на мирне використання ядерних технологій є «невід’ємним».

Міністр наголосив, що Тегеран ніколи не відмовиться від свого права на збагачення, очікуючи, що міжнародна спільнота, включно з Вашингтоном, визнає це.

Журналіста AP допустили до Ірану на триденній візі для участі в конференції «Міжнародне право під ударом: агресія й самооборона», організованій Інститутом політичних та міжнародних досліджень МЗС Ірану.

На заході іранські аналітики представили бачення Тегерана щодо 12-денної війни у червні, різко критикуючи Ізраїль та посилаючись, зокрема, на заяви канцлера Німеччини Фрідріха Мерца про «брудну роботу» Ізраїлю під час нападу.

Конференцію проводили в будівлі імені генерала Касема Сулеймані, ліквідованого американським ударом у 2020 році. Уздовж входу розмістили зображення іранських дітей, загиблих під час війни.

Іран, утім, перебуває у складній ситуації після руйнувань: ізраїльські удари підірвали його систему ППО, що може відкрити шлях для нових атак на тлі напруження навколо ядерної програми. До цього додаються внутрішні економічні й соціальні виклики — від невизначеності щодо обов’язкового хіджабу до можливого підвищення цін на субсидований бензин, які раніше провокували масові протести.