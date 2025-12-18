        Суспільство

        Російський дрон влучив у цивільне авто на Харківщині: машина знищена, двоє поранених

        Галина Шподарева
        18 Грудня 2025 14:22
        Сьогодні, 18 грудня, росіяни атакували дроном цивільний автомобіль у Харківській області. Внаслідок удару постраждали двоє чоловіків.

        Про це повідомили в ГУНП в Харківській області.

        Як розповіли в поліції, військові РФ поцілили FPV-дроном по цивільній автівці в селі Піски-Радьківські. Через обстріл постраждали двоє місцевих жителів.

        Чоловіків з пораненнями госпіталізовано. Поліцейські документують наслідки ворожого удару – йдеться в повідомленні.

        За даним фактом слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 438 (воєнні злочини) Кримінального кодексу України.

        Наслідки влучання дрона в авто на Харківщині / Фото: ГУНП в Харківській області

