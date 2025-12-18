Російський дрон влучив у цивільне авто на Харківщині: машина знищена, двоє поранених

У ДТЕК показали наслідки удару по підстанції на Одещині

За даним фактом слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 438 (воєнні злочини) Кримінального кодексу України.

Як розповіли в поліції, військові РФ поцілили FPV-дроном по цивільній автівці в селі Піски-Радьківські. Через обстріл постраждали двоє місцевих жителів.

Про це повідомили в ГУНП в Харківській області .