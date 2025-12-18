Уночі над Україною знешкодили 63 російські БпЛА, — Повітряні сили

У ніч на 18 грудня, починаючи з 18:00 17 грудня, росіяни атакували Україну 82 ударними БпЛА Shahed, “Гербера” і безпілотниками інших типів із напрямків: Міллєрово, Курськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ. Близько 50 із них – “шахеди”.
Про це повідомили в Повітряних силах ЗСУ.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Станом на 8:30 протиповітряною обороною збито та подавлено 63 російські дрони на півночі, півдні, сході та в центрі країни.
Зафіксовано влучання 19 ударних БпЛА на 12 локаціях, а також падіння збитих дронів та уламків на восьми локаціях.