Зеленський попередив про підготовку Росією масованого удару

Президент Володимир Зеленський заявив, що розвідка повідомляє про підготовку Росією масованого удару по Україні. У зв’язку з цим доручено підготувати додаткові заходи захисту.

Під час селекторної наради щодо ситуації в регіонах глава держави заслухав звіт про наслідки нічного ракетного удару по енергетичних об’єктах. За його словами, ППО відпрацювала, однак навіть напередодні зустрічей у Женеві російська армія продовжує обстріли.

Зеленський наголосив, що кожна російська ракета є відповіддю на дипломатичні зусилля щодо завершення війни. Він підкреслив необхідність посилення тиску на Росію та надання Україні чітких гарантій безпеки.

Президент доручив командувачу Повітряних сил ЗСУ Анатолію Кривоножку, міністру оборони Михайлу Федорову та керівнику Укренерго Віталію Зайченку протягом дня підготувати додаткові заходи захисту з урахуванням інформації розвідки про підготовку масованого удару.

Окремо було обговорено ситуацію в Харкові, Запоріжжі, Полтаві, Сумській області, Кропивницькому, Києві та Тернополі. Уряд має розширити постачання для Харкова за програмою «пакунків тепла», загальний обсяг яких планують довести до близько 90 тисяч.

Також міністр енергетики Денис Шмигаль доповів про підготовку зустрічей у форматі енергетичного «Рамштайну» у Франції за участі держав Групи семи, партнерів із Північної Європи та Балтії, а також представників США, Канади та ЄС. Президент наголосив на необхідності прискорення постачання ракет для ППО як незмінного пріоритету.