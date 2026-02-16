Побиття під час перевірки документів: у Хмельницькому правоохоронця підозрюють у перевищенні повноважень

Державне бюро розслідувань повідомило про підозру правоохоронцю з Хмельницького, який застосував силу під час перевірки військово-облікових документів. Інцидент стався у січні 2025 року на території речового ринку.

За даними ДБР, під час спільних заходів із представниками ТЦК та СП один із продавців, побачивши перевірку, почав тікати. Правоохоронець наздогнав його та під час затримання кілька разів ударив.

Слідство встановило, що спочатку чоловік отримав удар по нозі, через що впав, але зумів підвестися. Згодом правоохоронець знову його наздогнав, повалив на землю, вдарив коліном у груди та завдав кілька ударів у голову й обличчя. На той момент чоловік вже не чинив опору. Після цього потерпілому вдалося втекти.

Унаслідок інциденту він отримав перелом ноги, ребра та носа, а також травму колінного суглоба. Експертиза віднесла ушкодження до середнього та легкого ступеня тяжкості.

Правоохоронцю інкримінують перевищення службових повноважень, що супроводжувалося насильством і приниженням гідності потерпілого, без ознак катування (ч. 2 ст. 365 КК України). Санкція статті передбачає від трьох до восьми років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади строком до трьох років.

Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу та відсторонення підозрюваного від посади.