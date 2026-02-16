        Кримінал

        В Одесі викрили жінку, що передавала фсб координати підстанцій

        Сергій Бордовський
        16 Лютого 2026 13:04
        Служба безпеки України затримала в Одесі агентку фсб, яка передавала координати енергетичних об’єктів для ракетно-дронових атак. Їй оголосили підозру у державній зраді.

        За даними СБУ, 48-річна безробітна мешканка Одеси була завербована через Telegram-канал із пошуку «легких заробітків». Її завданням було виявлення та передача координат трансформаторних підстанцій і об’єктів високої напруги, що живлять обласний центр.

        Агентку фсб, яка наводила атаки на енергетику Одеси, взяли під варту / Фото: СБУ

        Жінка об’їжджала місто громадським транспортом, фіксуючи на смартфон території енергооб’єктів, а також обходила периметри електропідстанцій для з’ясування їхнього технічного стану після обстрілів. Отримані фото з позначками на Google-картах і дані про хід відновлювальних робіт вона передавала куратору від фсб через месенджер.

        Правоохоронці затримали її за місцем проживання після повернення з чергової «розвідвилазки», коли вона готувала звіт для представника рф. Під час обшуків вилучено два мобільні телефони, які використовувалися для збору розвідданих та зв’язку з фсб.

        Слідчі повідомили затриманій про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України — державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану. Вона перебуває під вартою, їй загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

        Оперативні заходи проводили співробітники СБУ в Одеській області під процесуальним керівництвом обласної прокуратури.


