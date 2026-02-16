Україна отримала від Австралії 6 млн євро гранту на потреби енергосектору

Австралія надала Україні 6 млн євро грантової підтримки до Фонду підтримки енергетики України. Загальний внесок країни до фонду зріс до 24,5 млн євро.

Як повідомили у Міністерстві енергетики України, кошти надійшли від Міністерства закордонних справ і торгівлі Австралії. За словами Першого віцепрем’єр-міністра України – Міністра енергетики Дениса Шмигаля, фінансування буде спрямоване на покриття пріоритетних потреб енергетичного сектору з урахуванням актуальних викликів енергетичної безпеки.

За рахунок попередніх внесків Австралії вже закуплено трансформатори різної потужності, комплектні трансформаторні підстанції, автотрансформатори, мікропроцесорні термінали релейного захисту та інше обладнання.

Закуплене устаткування використовується для забезпечення надійності магістральних і розподільних мереж, а також для відновлення та посилення енергетичної інфраструктури України.