В Одеському ТЦК заявили про організований напад на групу оповіщення: військовослужбовці госпіталізовані

В Одеському обласному ТЦК та СП заявили про організований напад на групу оповіщення 15 лютого у Київському районі Одеси. Внаслідок інциденту військовослужбовці отримали тілесні ушкодження та були госпіталізовані.

Як повідомили в Одеському обласному ТЦК та СП, під час виконання заходів із перевірки військово-облікових документів та супроводження порушника військового обліку до районного ТЦК та СП група військовослужбовців зазнала агресивного фізичного тиску з боку групи цивільних осіб.

За даними установи, замість виконання законних вимог представників Збройних сил України натовп вдався до масового перешкоджання державній діяльності у сфері мобілізаційної підготовки. Під час інциденту проти військовослужбовців застосували сльозогінні речовини та фізичну силу.

Внаслідок протиправних дій особовий склад групи оповіщення отримав тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості та хімічні опіки рогівки очей. Постраждалих військовослужбовців госпіталізували. Також було пошкоджено службовий автомобіль і засоби відеофіксації.

В Одеському обласному ТЦК та СП наголосили, що дії осіб, які брали участь у нападі, підпадають під ознаки тяжких злочинів, передбачених Кримінальним кодексом України. Керівництво установи ініціює невідкладне клопотання перед правоохоронними органами щодо притягнення до відповідальності максимально широкого кола учасників інциденту.

У заяві підкреслюється, що будь-яке втручання у мобілізаційні заходи та застосування сили до військовослужбовців тягне за собою невідворотну відповідальність, а кожен факт агресії буде розслідуваний.