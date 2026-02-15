Фіцо звинуватив Україну у затримці постачання російської нафти до ЄС

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що Україна може затримувати відновлення постачання російської нафти трубопроводом «Дружба», аби чинити політичний тиск на Угорщину. За його словами, це може бути пов’язано з позицією Будапешта щодо майбутнього членства України в Європейському Союзі, повідомляє Reuters.

Фіцо припустив, що нафтопровід «Дружба», яким російська нафта транспортується через територію України до Угорщини та Словаччини, уже могли відремонтувати після нещодавніх пошкоджень. Водночас, за його словами, Київ може зволікати з відновленням поставок, щоб змусити Угорщину відмовитися від протидії вступу України до ЄС.

«Я сприймаю те, що відбувається сьогодні навколо нафти, як політичний шантаж щодо Угорщини через її безкомпромісну позицію з питання членства України в ЄС», — сказав словацький прем’єр після зустрічі з державним секретарем США Марко Рубіо в Братиславі.

Подібні звинувачення раніше висловлював міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто. Він заявляв, що Україна нібито ухвалила політичне рішення не відновлювати транзит російської нафти до Угорщини, попри відсутність технічних перешкод, щоб поставити під загрозу енергетичну безпеку країни напередодні виборів.

Водночас міністр закордонних справ України Андрій Сибіга повідомляв, що транзит російської нафти до Угорщини через українську територію припинився внаслідок російського удару 27 січня.