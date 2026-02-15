Каллас: країни ЄС не готові назвати дату вступу України до союзу

Глава зовнішньополітичного відомства Євросоюзу Кая Каллас заявила, що, на її думку, уряди країн ЄС поки не готові назвати Україні конкретну дату вступу до союзу, повідомляє Reuters.

Коментар Каллас підтримав президент Латвії Едгарс Рінкевичс. «Так, ми розуміємо, що Україна нам потрібна в Європейському союзі, і так, у розмовах з багатьма главами держав у мене складається враження, що вони не готові прийняти конкретну дату», – сказав він.

Рінкевичс додав, що членство України в ЄС «значною мірою пов’язане з мирною угодою». «Чи буде мирна угода чи ні? Я не бачу, що Росія збирається вживати будь-яких заходів, а якщо Росія не буде вживати жодних заходів, то і угоди не буде», – сказав він.

У суботу на Мюнхенській конференції з безпеки президент України Володимир Зеленський знову сказав, що йому необхідна дата вступу країни до Євросоюзу в рамках гарантій безпеки для укладення мирної угоди з Росією. «Якщо ми не будемо мати дати в документі, я думаю, що Росія заблокує наше членство в майбутньому», – додав Зеленський.