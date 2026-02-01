Євро стало єдиною валютою в Болгарії: завершився перехідний період

У Болгарії з 1 лютого євро стало єдиним законним платіжним засобом. Опівночі 31 січня завершився місячний перехідний період, протягом якого в обігу одночасно перебували євро та леви, повідомляє Радіо Свобода.

Відтепер торговці не зобов’язані приймати оплату в левах і мають видавати решту виключно в євро. Болгарія приєдналася до єврозони 1 січня 2026 року — через 18 років після вступу до Європейського Союзу. Готовність країни до запровадження євро підтвердили Європейська комісія та Європейський центральний банк, оприлюднивши відповідні конвергентні звіти 4 червня.

Згідно із законом про запровадження євро, подвійне відображення цін — у євро та левах — зберігатиметься в торговельній мережі до 8 серпня. У Міністерстві фінансів пояснюють, що це зроблено для прозорості та запобігання спекулятивним практикам.

Попри заборону підвищувати ціни впродовж перших шести місяців після вступу до єврозони, надійшли сотні скарг про порушення. Національна агенція з доходів ще 2 січня повідомила про виявлення порушень у 10% перевірених торговельних об’єктів. Станом на 23 січня відомство заявило, що опрацьовує сотні звернень, водночас масових зловживань не фіксує.

Громадяни, які досі мають готівкові леви, можуть без комісії обміняти їх у комерційних банках і в «Болгарській пошті» до 30 червня. Після цієї дати банки можуть запроваджувати комісії, однак Болгарський народний банк й надалі здійснюватиме обмін левів на євро безстроково та безкоштовно.

Додаткову інформацію щодо запровадження євро, зокрема про подання скарг і роз’яснення для споживачів, можна знайти на урядовому сайті, присвяченому переходу на єдину європейську валюту.