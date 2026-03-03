У Харкові біля житлового будинку пролунав вибух: загинув чоловік, його дружина поранена

У Дніпрі лікарі ВЛК фальсифікували ВІЛ-аналізи для зняття з військового обліку: що їм загрожує

“У результаті події чоловік 1980 року народження загинув на місці. Його дружина, 1982 року народження, отримала тілесні ушкодження”, – розповіли в поліції.

Про це повідомили в ГУНП в Харківській області .

3 березня, близько 21:00, біля під’їзду багатоквартирного житлового будинку в Основ’янському районі Харкова стався вибух. Внаслідок детонації невстановленого предмета загинув чоловік, його дружина зазнала поранень.