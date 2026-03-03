Reuters: Стрибок цін на нафту після ударів по Ірану не рятує бюджет РФ

Світові ціни на нафту зросли до найвищого рівня з липня 2024 року після ударів США та Ізраїлю по Ірану. Однак цього підвищення недостатньо, щоб збалансувати федеральний бюджет Росії.

Про це пише Reuters.

Попри зростання котирувань Brent вище 82–83 доларів за барель, російська нафта продається зі значною знижкою до міжнародного еталона. У лютому середній дисконт становив 26,50 долара за барель.

Росія стикається зі зростанням дефіциту федерального бюджету через недоотримання доходів від нафти й газу, які забезпечують майже чверть бюджетних надходжень. Додатковий тиск спричиняють західні санкції, зокрема цінова стеля, яку Європейський Союз із 1 лютого знизив до 44,10 долара за барель.

За підрахунками, ціна російської нафти Urals мала б зрости більш ніж на 50% від рівня 3 582 рублі (46,13 долара) за барель, зафіксованого 2 березня, щоб відповідати закладеним у бюджет показникам. У бюджеті РФ на 2026 рік закладено ціну 5 440 рублів за барель (59 доларів) і курс 92,2 рубля за долар.

За умови стабільних цін на нафту рубль мав би ослабнути до 117,5 за долар з поточного рівня близько 77,65 для балансування бюджету. Водночас у Центробанку РФ заявили, що не очікують обвалу рубля, а зростання цін на нафту може бути короткочасним.

Дефіцит бюджету Росії може зрости майже утричі від офіційної цілі до кінця року, оскільки скорочення продажів нафти та поглиблення знижок зменшують доходи, тоді як витрати можуть перевищити прогнози. У бюджеті закладено 8,92 трильйона рублів доходів від продажу нафти й газу цього року, однак темпи надходжень наразі відстають від плану.