Підготовка до наступної зими: РНБО затвердила плани стійкості для регіонів — Київ знов не готовий

3 березня на засіданні Ради національної безпеки і оборони України затвердили плани стійкості для всіх українських областей та обласних центрів, окрім Києва. Столиці надали додатковий час для підготовки відповідних документів.

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський.

На засідання РНБО України Зеленський заслухав доповіді від представників усіх областей і найбільших міст. За його словами, досвід цієї зими стане основою для подальших рішень щодо оновлення захисту інфраструктури, логістики, основних енергетичних об’єктів, відновлення після російських ударів та забезпечення додаткових спроможностей енергетики.

Реклама

Реклама

На засіданні затвердили плани стійкості для всіх областей та обласних міст, крім Києва.

“На сьогодні Київ був не готовий — як і на цю зиму. До наступної потрібно встигнути підготуватись і виконати кожне завдання”, — зазначив Зеленський.

Президент наголосив, що кожне місто і кожна громада мають бути готовими до будь-якого сценарію наступної зими та до реальної підтримки людей. Уряд України, Міністерство оборони та Повітряні сили ЗСУ отримали відповідні завдання для допомоги регіонам у підготовці.