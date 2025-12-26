        Суспільство

        Зеленський ввів до складу Ставки заступника секретаря РНБО Острянського

        Галина Шподарева
        26 Грудня 2025 13:04
        Євгеній Острянський / Фото: Генштаб ЗСУ
        Президент України Володимир Зеленський змінив склад Ставки верховного головнокомандувача та ввів першого заступника секретаря РНБО Євгенія Острянського.

        Про це йдеться в указі №987/2025 від 25 грудня.

        “Постановляю увести до персонального складу Ставки верховного головнокомандувача Острянського Євгенія Вікторовича – першого заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони України”, – йдеться в указі.

        Указ набирає чинності з дня його опублікування.

        Генерал-майор Євгеній Острянський обіймає посаду заступника секретаря РНБО України з жовтня. Раніше працював заступником начальника Генерального штабу Збройних сил України. Має понад тридцятирічний досвід військової служби, фахівець у стратегічному плануванні та оборонному управлінні.

        В Раді національної безпеки та оборони України Острянський займається військовим блоком питань: координацією всіх питань із сектором Сил безпеки і оборони для посилення ЗСУ, а також координацією та підготовкою засідань Ставки Верховного Головнокомандувача.


