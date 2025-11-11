Умєров прибув до Туреччини для відновлення процесу обмінів полоненими

Голова Ради національної безпеки і оборони України Рустем Умєров повідомив прибув до Стамбула. Мета – робота над розблокуванням процесу обмінів полоненими.

Про це Рустем Умєров написав у Facebook.

За словами голови РНБО, цими днями він перебуватиме в Туреччині та на Близькому Сході з метою активізації роботи над обмінами полоненими.

“Була домовленість – і треба її реалізувати. Завдання Президента України чітке – українці мають повертатись додому з полону”, – зазначив голова РНБО.

За словами Умєрова, протягом найближчих днів у Туреччині заплановано низку зустрічей, присвячених саме питанню відновлення процесу обмінів.