З 1 січня запрацює програма “Скринінг здоров’я 40+”: хто і як зможе отримати 2000 грн від держави на діагностику

Уряд затвердив порядок реалізації програми «Скринінг здоров’я 40+», яка запрацює з 1 січня 2026 року. Про це повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

За його словами, програма дасть змогу українцям віком від 40 років і старше своєчасно виявляти ризики хронічних захворювань, контролювати стан здоров’я та запобігати ускладненням. Щодня в Україні від хвороб системи кровообігу помирає понад тисяча людей, а у 2025 році саме ці захворювання стали основною причиною встановлення інвалідності — кожен п’ятий випадок. Серйозною проблемою залишається і цукровий діабет: понад 1,3 млн людей мають підтверджений діагноз, водночас приблизно половина хворих не знають про свій стан. Окремо міністр звернув увагу на вплив війни, через який до 10 млн людей можуть зіткнутися з проблемами ментального здоров’я.

Програма «Скринінг здоров’я 40+» передбачає анкетування з оцінкою ризиків, фізикальне обстеження та комплекс лабораторних досліджень для оцінки роботи серця, судин і нирок. Після проходження скринінгу людина отримає персональні рекомендації, а за потреби — призначення лікарських засобів, зокрема тих, які доступні в межах програми «Доступні ліки» безоплатно або з частковою доплатою. За останні два роки держава компенсувала понад 10 млрд грн на ліки для пацієнтів із серцево-судинними захворюваннями та цукровим діабетом.

На реалізацію програми у 2026 році держава виділила 10 млрд грн. Запрошення на скринінг надходитиме в застосунку «Дія» на 30-й день після дня народження — для всіх громадян віком від 40 років. Після прийняття запрошення людина оформлює або використовує вже наявну Дія.Картку та протягом семи днів отримує 2000 грн, які можна використати виключно для проходження скринінгу. Для тих, хто не користується «Дією», передбачено альтернативний варіант — відкриття спеціального банківського рахунку та подання заявки в ЦНАПі.

Медичний заклад для проходження обстеження громадяни обиратимуть самостійно — державний, комунальний або приватний, незалежно від місця проживання. НСЗУ найближчим часом оприлюднить вимоги до закладів та сформує перелік установ, які проводитимуть національний скринінг здоров’я 40+.