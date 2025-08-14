Можуть викликати тяжчий перебіг COVID-19: у МОЗ розповіли про два нові різновиди коронавірусу

В Україні лабораторно підтверджено випадки двох нових субваріантів коронавірусу Омікрон — Nimbus та Stratus. Як повідомили фахівці, у серпні на Вінниччині виявили перший в країні випадок субваріанта Nimbus. Ще 38 випадків стосуються субваріанта Stratus.

Про це повідомили в Міністерстві охорони здоров’я України.

Обидва субваріанти наразі домінують у світі. За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, вони потребують посиленого моніторингу, оскільки мають специфічні мутації, що сприяють швидшому поширенню та можуть викликати тяжчий перебіг COVID-19 у людей з ослабленим імунітетом.

Nimbus уперше зафіксували у світі в січні 2025 року, а в США — на початку весни. Його характерний симптом — гострий біль у горлі, решта проявів схожі на інші варіанти COVID-19. Stratus виявили наприкінці січня 2025 року, він часто супроводжується охриплістю або хриплим голосом.

Медики нагадують, що вакцинація залишається основним способом запобігти тяжкому перебігу хвороби та ускладненням. В Україні застосовують омікрон-специфічну вакцину, адаптовану проти поширених варіантів і субваріантів. Ревакцинацію рекомендують робити кожні 6–12 місяців людям з груп ризику, зокрема літнім, вагітним, медпрацівникам, військовим та тим, хто має хронічні захворювання.