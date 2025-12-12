        Суспільство

        Черговий скандал навколо “Євробачення-2026”: швейцарський співак Nemo повернув свою нагороду

        Сергій Бордовський
        12 Грудня 2025 16:38
        Швейцарський співак Немо став переможцем 68-го конкурсу «Євробачення» у травні 2024 року / Фото: NBC News
        Швейцарський співак Немо став переможцем 68-го конкурсу «Євробачення» у травні 2024 року / Фото: NBC News

        Переможець «Євробачення-2024», швейцарський виконавець Nemo, оголосив про рішення повернути свій трофей переможця на знак протесту проти участі Ізраїлю в конкурсі Євробачення-2026. Nemo заявив, що включення Ізраїлю в змагання суперечить ідеалам конкурсу — єдності, інклюзивності та гідності — і тому не може більше зберігати нагороду у себе.

        Швейцарський виконавець Nemo / Фото: instagram.com/nemothings/

        Це рішення стало частиною ширшої хвилі протестів: кілька країн, зокрема Іспанія, Нідерланди, Ірландія, Словенія та Ісландія, оголосили про бойкот Євробачення-2026 після того, як Європейська мовна спілка (EBU) відмовилась виключити Ізраїль із конкурсу.

        Скандал виник на тлі критики щодо рішення організаторів допустити Ізраїль до участі, незважаючи на триваючу війну в Газі, що призвело до численних протестів та політичних суперечок навколо конкурсу.

