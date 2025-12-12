Житель Куп’янська ховав сина від евакуації: виїхати погодився, коли будинок згорів після обстрілу

У місті Куп’янськ Харківської області чоловік переховував 13-річного сина від примусової евакуації, запровадженої рішенням обласної військової адміністрації для забезпечення безпеки дітей у зоні активних бойових дій.

Про це повідомили в ГУНП в Харківській області.

Правоохоронці встановили, що місцевий житель під час проведення обов’язкової евакуації відмовився виїжджати та переховував свого 13-річного сина, перешкоджаючи його переміщенню до безпечної території.

За вказаним фактом поліцейські склали адміністративний протокол за ч. 1 ст. 184 (невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов’язків щодо виховання дітей) КУпАП.

Днями внаслідок інтенсивних бойових дій будинок родини згорів.

“Після цього чоловік змінив рішення та погодився на евакуацію, щоб гарантувати дитині безпечні умови. У чоловіка — статус батька-одинака”, — розповіли в поліції.

За даними Харківської ОВА, під час евакуаційних заходів з Куп’янського та Ізюмського районів за добу вивозять близько 50 людей. На сьогодні в усій Куп’янській громаді залишається понад 1200 жителів, у Борівській – близько 800.