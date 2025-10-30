Пенсіонерка з Торського пройшла 16 км босоніж, рятуючись від обстрілів

Подружжя з прифронтового села Торське на Донеччині, яке втратило дім через обстріли, пішки вирушило до Лимана. Пенсіонерка пройшла 16 кілометрів босоніж, а поліцейські “Білі янголи” згодом евакуювали подружжя та ще трьох місцевих жителів.

Про це повідомили в поліції Донецької області.

Через посилення обстрілів у Лиманській громаді до поліції з проханням про евакуацію звертається більше жителів. Сьогодні надійшло 10 заявок.

Пересування територією громади ускладнене через постійні атаки ворожих дронів. Щоб швидше забрати всіх охочих і не потрапити під обстріл, поліцейські заздалегідь планують маршрути.

Подружжя з Торського, в якому тривають важкі бої, п’ять годин добиралось до Лимана пішки, бо інших варіантів порятунку з села наразі немає.

Евакуація людей на Донеччині / Фото: Нацполіція

“Ховались у погребі, бо бомбили. Три дні не їли. Прилетіло, ледь встигли вискочити з підвалу. Все погоріло, нічого не залишилося. Вирішили йти до зятя в Лиман. О 9 ранку вийшли та десь близько 14-ї дійшли. Зупинились у людей, бо дружині стало зле з серцем. Подолали 16 км, тримаючись за велосипед. Жінка йшла боса, бо натерла ноги чоботами”, – розповідає чоловік.

“Білі янголи” доставили врятованих жителів до безпечної локації, де на них вже чекали представники загону швидкого реагування “Червоний хрест”. Далі людям допоможуть дістатися до рідних в інші регіони країни.