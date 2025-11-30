У Гонконзі до 146 зросла кількість загиблих у найсмертоноснішій за понад 70 років пожежі

У Гонконзі щонайменше 146 людей загинули внаслідок масштабної пожежі, що охопила кілька висотних будинків у районі Tai Po. Влада попереджає, що кількість жертв може зрости — десятки людей досі вважаються зниклими, повідомляє BBC.

У Гонконзі щонайменше 146 людей загинули внаслідок масштабної пожежі, яка у середу охопила одразу кілька житлових висоток у районі Tai Po. Про це повідомили правоохоронці під час брифінгу, додавши, що кількість загиблих може зрости. Ще 79 людей дістали поранення, а близько 150 залишаються зниклими.

Пожежа швидко поширилася між сімома з восьми башт житлового комплексу Wang Fuk Court, що викликало звинувачення у використанні легкозаймистих матеріалів під час ремонтів. На місці тривають жалобні заходи — тисячі людей прийшли вшанувати пам’ять загиблих, утворивши черги майже на два кілометри.

Точні причини займання наразі не встановлені. Поліція заарештувала вісьмох людей за підозрою в корупції, пов’язаній із ремонтними роботами, а троє інших затримані за звинуваченням у ненавмисному вбивстві. Пожежу вдалося повністю загасити лише у п’ятницю — для цього залучили понад 2 000 пожежників.

У п’ятницю правоохоронці почали обстежувати будівлі та вже завершили пошуки у чотирьох із них. Відомо, що загинули щонайменше семеро громадян Індонезії та один громадянин Філіппін. Серед загиблих — 37-річний пожежник Ho Wai-ho.

За даними пожежної служби, температура всередині будівель сягала 500°C. Поранення дістали також 12 рятувальників. Швидке поширення вогню між корпусами спричинили пластикові сітки та інші горючі матеріали, встановлені зовні під час ремонтів, а також бамбукові риштовання, що традиційно використовуються в Гонконзі.

Мешканці комплексу заявляли, що не чули пожежної сигналізації. Перевірка показала, що системи оповіщення в усіх восьми будівлях працювали неналежним чином. Антикорупційна комісія повідомила, що серед затриманих — керівники інжинірингової компанії та підрядники з монтажу риштовань. Поліція вважає, що їхня «груба недбалість» сприяла масштабам трагедії.

Влада тимчасово призупинила роботи на 30 приватних будівельних проєктах. У суботу поліція також затримала 24-річного чоловіка за підозрою у підбурюванні до заколоту — він вимагав незалежного розслідування пожежі.

Трагедія стала найсмертоноснішою у Гонконзі за понад 70 років, після чого влада оголосила триденну жалобу. Прапори Китаю та Гонконгу приспущені, а тисячі людей продовжують залишати квіти та послання на місці трагедії.

Комплекс Wang Fuk Court, зведений у 1983 році, налічував майже дві тисячі квартир і близько 4 600 мешканців, з яких близько 40% — люди віком від 65 років.